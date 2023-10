Persona 3 Reload: Mitsuru Kirijo beherrscht das Schlachtfeld

Autor:, in / Persona 3 Reload

Mit einem weiteren Trailer heizt ATLUS die Vorfreude auf das Rollenspiel Persona 3 Reload an, das am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Der neue Trailer begleitet die ruhige, coole und selbstbewusste Präsidentin des Schülerrats, Mitsuru Kirijo, die im Englischen von der Synchronsprecherin Allegra Clark vertont wird.