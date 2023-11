Worlds Untold: Mass Effect Lead Writer gründet neues Studio

Der ehemalige Mass Effect Lead Writer Mac Walters hat sich mit dem chinesischen Tech-Giganten NetEase zusammengetan und das neue Entwicklerstudio Worlds Untold gegründet.

Ziel des im kanadischen Vancouver heimischen Studios ist es, neue IPs mit Tiefe und Möglichkeiten zu schaffen, die nicht durch ein einziges Spiel oder sogar ein einziges Medium abgedeckt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

An der Erfüllung dieser Vision werden neben Walters weitere hochdekorierte Branchenveteranen wie Production Head Elizabeth Lehtonen (Dragon Age, Die Sims), Audio Director Sotaro Tojima (Metal Gear Solid, Halo), Art Director Ramil Sunga (Dragon Age, Anthem, Mass Effect Andromeda) und Head of Technologie Ben Goldstein (Assassin’s Creed 4: Black Flag, For Honor) mitwirken.

„Wir erschaffen unglaubliche und bedeutungsvolle Geschichten, die unserer Meinung nach am besten spielerisch erzählt und erlebt werden können. Wir fangen damit an, Welten zu erschaffen, von denen wir alle träumen, sie zu entdecken, und werden dann den Spieler in die Hauptrolle der unvergesslichsten Abenteuer versetzen. Das Team von NetEase Games teilt unsere Vision und Leidenschaft, Spitzentechnologie zu nutzen, um die bestmöglichen neuen Spiele zu entwickeln. Die Unterstützung ihrer Teams und ihre kreative Freiheit ermöglichen es uns, diese Vision zu verwirklichen“, so Walters über die Zusammenarbeit.

Beim ersten Projekt von Worlds Untold soll es sich um ein in der nahen Zukunft angesiedeltes Action-Adventure voller Geheimnisse und Erkundungen handeln.