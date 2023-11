Embracer Group: 900 Beschäftigte entlassen

Autor:, in / Embracer Group

Die Präsentation der Quartalsergebnisse der Embracer Group startete CEO Lars Wingefors mit dem Augenmerk auf die Entlassungen, die im Zuge von Umstrukturierungen erfolgten.

Demnach verloren im zweiten Quartal 900 Beschäftigte ihre Stellen, was fünf Prozent der Belegschaft ausmachte.

Wingefors eröffnete die Versammlung: „Bevor wir auf die Geschäftsdetails unseres zweiten Quartals eingehen, möchte ich diese Konferenz mit einem persönlichen Dankeschön an die 900 Personen beginnen, die Embracer im zweiten Quartal verlassen haben.“ „Wie Sie heute hören werden, sind wir entschlossen, Embracer in ein schlankeres, stärkeres Unternehmen umzuwandeln. Trotzdem schmerzt es mich, dass Sie den Konzern verlassen müssen, und wir haben und tun alles, was wir können, um Arbeitsplätze zu erhalten, ohne das zu ändern, was wir erreichen müssen. „Unsere Mitarbeiter sind das, was Embracer ausmacht. Für mich persönlich ist es entscheidend, dass das Programm mit Mitgefühl, Respekt und Integrität durchgeführt wird.“

Die Pläne für Umstrukturierungen und Entlassungen gab die Unternehmensgruppe Mitte Juni bekannt. In der Zwischenzeit erfolgte die Schließung von Campfire Cabal und Saints Row-Entwickler Volition, während Crystal Dynamics neun Mitarbeiter entlassen musste. Berichten zufolge steht auch ein Verkauf von Gearbox im Raum, wobei dessen Chief Communications Officer, Dan Hewitt auch den Weg in die Unabhängigkeit in Betracht zog.