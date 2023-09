Gearbox Software: Könnte ein unabhängiges Studio werden

Autor:, in / Gearbox Software

Die Embracer Group denkt einem Bericht zufolge daran, Gearbox Software bzw. die Dachorganisation Gearbox Entertainment zu verkaufen. Wie wir gestern berichtet hatten, gibt es den Quellen zufolge Interessenten, aber ob der Borderlands-Macher aber überhaupt verkauft wird, ist fraglich.

Bloomberg berichtet nun von einer internen E-Mail. In dem von Gearbox’s Chief Communications Officer Dan Hewitt verfassten Schreiben an die Mitarbeiter, in der eine andere Option erwähnt wird.

Obwohl laut Hewitt der beste Fall wäre, bei Embracer zu bleiben, erwähnt er auch die Unabhängigkeit als Option, die man in Betracht ziehen könnte.

In der E-Mail heißt es: „Der Basisfall ist, dass Gearbox ein Teil von Embracer bleibt. Es gibt jedoch viele Optionen, die in Betracht gezogen werden, darunter die Übertragung von Gearbox, die Unabhängigkeit von Gearbox und andere. Letztendlich werden wir den Weg einschlagen, der sowohl für Gearbox als auch für Embracer am besten ist.“

Hewitt warnt vor Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens in den kommenden Wochen und sagt, es sei noch nichts entschieden.