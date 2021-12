Gearbox Software: Art Director arbeitet seit Juli an unangekündigten Projekt

Gearbox Software ist vor allem als Entwickler der Spielereihen Brothers in Arms und Borderlands bekannt. Zuletzt veröffentlicht man 2019 Borderlands 3 samt Post-Launch-Inhalte.

Seit mindestens Juli dieses Jahres arbeitet der Entwickler aber offenbar an einem neuen Projekt.

Das verrät jedenfalls das LinkedIn-Profil von Jimmy Barnett. Laut seinem Profil ist Barnett seit Juli als Art Director bei Gearbox mit einem unangekündigten Projekt beschäftigt.

Mehr Details gibt es dazu bisher nicht.

Gearbox had a new Art Director since July working on an Unannounced Project. pic.twitter.com/HvGy1M1ZJW

— Timur222 (@bogorad222) December 5, 2021