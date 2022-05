Gearbox Software: Neun AAA-Spiele befinden sich in Entwicklung

Autor:, in / Gearbox Software

Laut dem Mutterkonzern von Gearbox Software befinden sich neun AAA-Spiele in der Entwicklung.

Der Borderlands-Entwickler Gearbox Software ist schwer beschäftigt. Insgesamt sollen sich neun AAA-Spiele in der Entwicklung befinden.

Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht der Embracer Group hervor, dem Mutterkonzern von Gearbox.

Im Bericht heißt es in einem kurzen Segment, dass Gearbox sein Unternehmen weiter ausbaut, damit man seine ehrgeizigen Wachstumspläne verwirklichen kann. Derzeit würden sich neun AAA-Spiele in der Entwicklung befinden.

Da es dazu keine weiteren Details gab, bleibt z. B. die Fragen offen, was Embracer als AAA-Spiel definiert und ob darin auch Spiele des gleichnamigen Publishing Label mitgezählt werden.

Bekannt ist derzeit nur, dass Gearbox selbst an einem Nachfolger zu Tales From the Borderlands arbeitet.