Gearbox Software: New Tales from the Borderlands in Südkorea eingestuft

Auf einer südkoreanischen Webseite sind Einstufungen zu einer regulären sowie einer Deluxe-Edition von New Tales from the Bordelands aufgetaucht.

Im April gab Gearbox Software die Entwicklungsarbeiten an einem neuen Tales from the Borderlands-Ableger bekannt. Während der erste Teil noch in Zusammenarbeit mit Telltale Games entstanden war, kümmert sich nun Gearbox in Eigenregie um die Entwicklung des Nachfolgers.

Beim nächsten Ableger der Narrative-Adventure-Reihe soll es sich um ein komplett neues Spiel mit neuen Abenteuern, Charakteren und Geschichten handeln.

Passend dazu tauchten jetzt auf der Webseite des südkoreanischen Game Rating and Administration Committee zwei Einstufungen für einen Titel namens New Tales from the Borderlands auf. Eine für das Grundspiel und eine weitere für eine Deluxe-Edition.

Möglicherweise deuten die Einstufungen darauf hin, dass Fans schon bald mit der offiziellen Enthüllung von New Tales from the Borderlands rechnen dürfen. Die Veröffentlichung soll noch dieses Jahr erfolgen.