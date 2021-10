Gearbox Software: Randy Pitchford tritt zurück

Randy Pitchford von Gearbox Software hat seinen Rücktritt von der Position des Präsidenten bekannt gegeben. Randy bleibt jedoch im Unternehmen und wird CEO der Muttergesellschaft Gearbox Entertainment. Hier konzentriert er sich auf die neu gegründeten Gearbox Studios, die sich um die Bereiche Film und Fernsehen kümmern.

Steve Jones, der ehemalige Chief Technology Officer, wird Pitchfords Platz bei Gearbox Software übernehmen.

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 6, 2021