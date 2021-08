WRC 10: Vorstellung des neuen Lackierungs-Editors

Autor:, in / WRC 10

WRC 10 wird am 2. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.

NACON und Entwickler KT Racing stellen in einem neuen Trailer zu WRC 10, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship, ein von Fans lang ersehntes Feature vor: Den Lackierungs-Editor.

Dieses noch nie in WRC dagewesene, umfassende Werkzeug lädt die Fans dazu ein, ihre Fantasie auszuleben. In WRC 10 ist es möglich, für die fast dreißig enthaltenen WRC-, WRC 2-, WRC 3- und Junior WRC-Fahrzeuge ebenso wie für die historischen Fahrzeuge neue, völlig einzigartige Designs und Lackierungen zu erstellen. Farben, Formen, Aufkleber, Logos, Schriftzüge und viele weitere Möglichkeiten erlauben es, einen individuellen Stil umzusetzen und eigene Designs ins Spiel einzubringen – natürlich auch in den Karriere-Modus.