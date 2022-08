Wreckreation: Open-World-Sandbox-Erlebnis für Rennspielfans

Das Entwicklerstudio Three Fields Entertainment, das Team, das hinter Burnout und Need for Speed steckt, arbeitet an Wreckreation, wie THQ Nordic ankündigt.

Wreckreation bringt den Rennsport auf die nächste Stufe – mit dem sogenannten Live-Mix könnt ihr eure Rennstrecke bauen und verändern, während ihr auf ihr fahrt. Ob allein oder mit Freunden, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das Spiel kombiniert die beiden Elemente Rennsport und Kreativität miteinander, die jede Menge Spaß versprechen. Fügt eine neue Kurve hinzu, platziert eine Rampe zum Überspringen oder stellt einfach eine riesige Gummiente in den Weg.

Wreckreation ist die Heimat eurer ganz eigenen MixWorld, einer 400 Quadratkilometer großen Rennstrecke, die ihr erschaffen, gestalten – und zerstören könnt. Es wurde als ultimatives Open-World-Sandbox-Erlebnis für Fahr- und Rennsportfans konzipiert.

Eine komplette Welt wartet darauf, von euch oder gemeinsam mit euren Freunden online gestaltet zu werden. In Wreckreation könnt ihr ständig versuchen, euch selbst und den Rest der Welt auf von euch oder euren Freunden entworfenen Kursen und Strecken zu überholen, zu überrunden oder sogar zu crashen.