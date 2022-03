WWE 2K22: Die WWE und 2K bleiben Partner

Vielleicht könnt ihr euch noch an die jüngsten WWE-Gerüchte erinnern. Dabei stand im Raum, dass die WWE möglicherweise zu einem neuen Spielpartner wechseln könnte. Nach alten Berichten zufolge soll WWE eher frustriert gewesen sein mit ihrer Präsenz in der Videospielbranche und hat nicht so begeistert in die Zukunft geschaut. Es ging sogar so weit, dass sie angeblich schon Gespräche mit EA Games geführt haben.

Diesen Gerüchten setzen 2K und WWE jetzt einen Finishing-Move, denn zwei 2K-Mitarbeiter haben ein Bild aus dem WWE-Büro geteilt, um sämtliche Spekulationen aus der Welt zu schaffen. Ronnie Singh, der Digital Director von 2K-Sports, besser bekannt als Ronnie2K, twitterte aus dem WWE Hauptquartier mit Stephanie Mahon folgende Nachricht:

„Die beiden größten Bosse im Geschäft sitzen im @WWE-Bossstuhl. Ganz im Ernst, es war mir ein Vergnügen, eine Person zu treffen, die ich schon lange für ihre Präsenz, ihren Geschäftssinn und ihre Philanthropie bewundere @StephMcMahon

Auf die Zusammenarbeit bei vielen weiteren @wwegames-Starts.“

Der WWE 2K22-Account postete auf dem Weg zum Hauptquartier ein Bild mit mehreren Mitarbeitern darauf und schrieb:

„Shoutout an @WWE und @StephMcMahon für die fortgesetzte Partnerschaft und einen fantastischen Start von #WWE2K22. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre! #ItHitsDifferent.“

Somit sind 2K und die WWE weiterhin Partner und werden wohl noch viele weitere Spiele kreieren. Dazu hat WWe 2K22 schon einige Updates erhalten und wird von den Spielern gut aufgenommen.