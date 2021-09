Xbox Game Pass: Cloud-Gaming wird um vier Länder erweitert

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 kündigte Phil Spencer heute weitere Länder an, die das Cloud-Gaming-Feature mit einem Xbox Game Pass Ultimate Abonnement nutzen können.

Bereits heute werden Spieler in Brasilien und Mexiko über 100 cloudbasierte Spiele auf unterstützten Windows-PCs, sowie Tablets und Smartphones mit Android oder Apple nutzen können.

Morgen folgen dann mit Australien und Japan zwei weitere Länder.

Wie Microsoft schreibt, haben mehr als eine Milliarde Menschen in 26 Ländern rund um die Welt Zugriff auf den Dienst. Neuerdings werden die Cloud-Spiele mit Xbox Series X-Konsolen betrieben, wodurch ein noch besseres Spielerlebnis erzielt wird, wie etwa durch schnellere Ladezeiten oder einer verbesserten Bildrate.

„Mit der Verbreitung von Xbox Cloud Gaming für Spieler in Australien, Brasilien, Japan und Mexiko eröffnen wir nun über einer Milliarde Menschen in 26 Ländern auf fünf Kontinenten die Möglichkeit, Xbox Game Pass-Spiele aus der Cloud auf ihren Telefonen, Tablets und PCs zu spielen. Da das Cloud-Gaming von speziellen Xbox-Konsolen der Series X unterstützt wird, bedeutet dies, dass diese Spiele auf einer Xbox in der Cloud gespielt werden, was schnellere Ladezeiten und verbesserte Bildraten für das Spielerlebnis bedeutet.“