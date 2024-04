Xbox Game Pass: Diese Definitive Edition ist jetzt doch verfügbar

Eigentlich sollte Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition schon am 11. April 2024 verfügbar sein, aber dem war nicht so, wie wir bereits berichtet hatten. Stattdessen war „nur“ die normale Standard-Edition im Abo verfügbar.

Doch wir haben nicht aufgegeben und bei Microsoft Deutschland sofort nachgehakt, was da denn los sei. Die Anfrage wurde weitergeleitet und somit ist den Verantwortlichen (sicher auch durch andere Beschwerden) aufgefallen, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist.

Mittlerweile wurde der Fehler behoben und jetzt endlich gibt es Shadow of the Tomb Raider als Definitive Edition im Xbox Game Pass!

Xbox Game Pass April 2024