Xbox Game Pass: Diese sieben Humble Games erscheinen im Abo

Sieben Spiele auf einen Streich wurden für den Game Pass in einem Trailer gezeigt. Die folgenden Humble Games werden für Abonnenten via Xbox, PC oder Cloud spielbar sein – und das direkt am Tag ihrer Veröffentlichung.

Das eine oder andere Spiel war schon bekannt bzw. im Falle von Midnight Fight Express bereits erschienen.

Humble Games-Spiele im Game Pass

Midnight Fight Express (Konsole, Cloud und PC)

Moonscars (Konsole, Cloud und PC)

Ghost Song (Konsole, Cloud und PC)

Infinite Guitars (Konsole, Cloud und PC)

Coral Island (PC)

Prodeus (Konsole, Cloud und PC)

Signalis (Konsole, Cloud und PC)