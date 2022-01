Xbox Game Pass: Diese vier Spiele sind ab sofort im Abo verfügbar

Die ersten neuen Spiele des Jahres 2022 sind für Abonnenten im Xbox Game Pass eingetroffen.

Neben der Game of the Year Edition von Gears 5 könnt ihr euch am Puzzle-Plattformer The Pedestrian versuchen, oder das geheimnisvolle Land Terraphage in Olija erkunden.

Außerdem warten fantasievolle Rätsel im Spiel Gorogoa auf euch.

Xbox Game Pass Neuerscheinungen 2022