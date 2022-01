Xbox Game Pass: Dreamscaper erscheint Anfang Februar im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Das surreale Rogue-like-Adventure Dreamscaper erscheint am 3. Februar 2022 für Xbox Series X|S sowie Xbox One. Obendrein verstärkt der Titel am selben Tag den Spielekatalog des Xbox Game Pass und Abonnenten können direkt ohne Extrakosten loslegen.

In Dreamscaper erkunden Spieler tagsüber die Stadt Red Haven und bauen Beziehungen zu ihren Mitmenschen auf, während sie sich nachts tief in ihr Unterbewusstsein begeben um mithilfe mächtiger Artefakte ihre Albträume zu besiegen.