Xbox Game Pass: Forza Horizon 4 + 5 Premium Upgrade Bundle erhältlich

Falls ihr Forza Horizon 4 und Forza Horizon 5 nur über den Xbox Game Pass spielt, dann dürften euch die zahlreichen Erweiterungen schon lange brennend interessieren. Damit das „Rumgedruckse“ endlich aufhört, bietet euch Microsoft jetzt das Forza Horizon 4 + 5 Premium Upgrade Bundle zum halben Preis an.

Xbox Game Pass-Mitglieder können somit ihr Forza Horizon-Erlebnis sowohl in Mexiko als auch in Großbritannien mit diesem einmaligen Angebot vervollständigen. Das Forza Horizon Premium Game Pass Bundle erweitert eure Fahrabenteuer in Forza Horizon 5 mit dem Premium Add-ons Bundle und in Forza Horizon 4 mit dem Ultimate Add-ons Bundle.

Für beide Spiele erhaltet ihr vier Erweiterungen, darunter Fortune Island, LEGO Speed Champions, Hot Wheels und die zweite Forza Horizon 5-Erweiterung, sobald sie erscheint. Außerdem ihr die VIP-Mitgliedschaft, die euch 2x permanente Rennbelohnungen in beiden Spielen bietet. Dazu gibt es exklusive Forza Edition-Autos, ein einzigartiges Flair, kostenlose Kosmetika und mehr. Der Car Pass erweitert und verbessert zusätzlich eure Garage und füllt sie mit lustigen und einzigartigen Fahrzeugen. Obendrein könnt ihr euch in beiden Spielen hinter das Steuer kultiger James Bond-Autos in Großbritannien setzen und eure Drift-Fähigkeiten mit legendären Formula Drift-Maschinen verbessern.

Das Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle enthält die Forza Horizon 5: Hot Wheels-Erweiterung, den Autopass, die VIP-Mitgliedschaft, das Willkommenspaket und die zweite Spielerweiterung, sobald diese verfügbar ist.

Das Forza Horizon 4 Ultimate Add-ons Bundle enthält den Car Pass, die VIP-Mitgliedschaft, das Formula Drift Car Pack, das Best of Bond Car Pack und die Spielerweiterungen Fortune Island und LEGO Speed Champions.