Xbox Game Pass: Geschicklichkeit ist bei The Legend of Tianding gefragt

Bei The Legend of Tianding ist Geschicklichkeit gefragt, was für unsere ungeschickten „Nex“ ein echte Problem darstellen könnte.

Heute hat „Nex“ folgenden Spieltipp für euch, nämlich „The Legend of Tianding„. Jedoch ist dieses Spiel nicht so gut geeignet für ihre Ungeschicklichkeit, zum Beispiel was das ganze Hüpfen angeht.

Wie sieht es da bei euch aus? Mögt ihr solche Spiele und habt ihr The Legend of Tianding schon im Xbox Game Pass ausprobiert?