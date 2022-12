Xbox Game Pass: High on Life Pre-Load ab sofort möglich

High on Life ist der nächste vielversprechende Knaller, der vom ersten Tag an im Xbox Game Pass landen wird. Das Spiel erscheint am 13. Dezember 2022 und Xbox Game Pass-Mitglieder können das verrückte Spiel direkt vom ersten Tag an im Abonnement spielen.

Der Pre-Load des Spiels ist 46,80 Gigabyte groß und wer möchte, kann High On Life für 59,99 Euro vorbestellen.