Xbox Game Pass: Spiele im Wert von über 8800,- Euro hinzugefügt

Das Spieljahr 2023 ist zu Ende und somit gibt es zahlreiche Rückblicke. So auch auf den Xbox Game Pass, der ebenfalls im Jahr 2023 unzählige neue Spiele zum Abo hinzugefügt hat.

Von Starfield über Hi-fi Rush, bis zu Warhammer 40.000 Darktide, Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Football Manager, Forza Motorsport 2023, Jusant, Cocoon, Payday 3, Lies of P, Redfall, Sea of Stars, The Texas Chain Saw Massacre, Quake II und vieles mehr dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein.

Der Gesamtwert aller Spiele, die im Jahr 2023 zum Xbox Game Pass-Abonnement hinzugefügt wurden, beträgt in Europa 8879,- Euro.

Xbox Game Pass – Gesamtwert der neuen Spiele im Jahr 2023

8763 Dollar in den USA

£7695 in Großbritannien

CA$11425 in Kanada

13392 AUD in Australien

8879 € in Europa

R$36898 in Brasilien

Hättet ihr also alle Spiele, die allein im Jahr 2023 zum Xbox Game Pass hinzugefügt wurden, einzeln gekauft, hättet ihr 8879,- Euro zahlen müssen.