Ohne große Ankündigung wurde Supraland: Six Inches Under im Xbox Game Pass veröffentlicht. Ja, richtig gelesen, Supraland Six Inches Under ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S und Game Pass erhältlich!

Entdeckt, was unter der Oberfläche liegt in Six Inches Under, einem neuen First-Person-Supraland-Abenteuer voller Rätsel, Erkundungen, lustiger Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und hunderter Witze, darunter vielleicht zwei lustige, mit etwas Glück.

In der Miniaturwelt hat der gefürchtete Rakening die Bewohner von Superland sechs ganze Zentimeter unter die Oberfläche des Sandkastens verstreut. Erfüllt eure Spielzeugkisten-Phantasien als tapferer blauer Klempner und nutzt euer Geschick und euren Einfallsreichtum, um zu überleben und eure Mitmenschen zu retten. Ihr mögt klein sein, aber das wird ein großes Abenteuer werden!

Xbox Game Pass – Mai 2023

19. Mai 2023 – Supraland: Six Inches Under

Damit ihr euch schon einmal ein Bild von dem Spiel machen könnt, gibt es hier einen brandneuen Trailer zu sehen: