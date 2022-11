Xbox Series X Dashboard: Das November Update wird ausgerollt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox Dashboard wird gerade ausgerollt. Nach der Aktualisierung eurer Konsole könnt ihr euch mit eurem Discord-Sprachkanälen direkt über eure Xbox-Konsole verbinden. Die Geräuschunterdrückung wurde aktiviert, um einen noch klareren Klang zu erzielen, wenn ihr euch mit Discord Voice auf Xbox-Konsolen der Series X|S verbindet. Diese Funktion blockiert Hintergrundgeräusche wie bellende Hunde und klickende Tastaturen, während eure Stimme weiterhin klar übertragen wird. Wenn ihr euer Audio lieber ungefiltert hören wollt, könnt ihr diese Funktion in den Discord-Anrufoptionen deaktivieren.

Dazu gibt es Benachrichtigungen über Geschenke und Verkäufe auf der Wunschliste im Microsoft Store auf Xbox. Außerdem wurde das Capture-Erlebnis für eure Spielclips verbessert. Für eine bessere Wiedergabequalität bietet die Xbox Series X|S jetzt eine höhere Bitrate für Spieleclips, die in 720p und 1080p aufgenommen wurden.

Abseits dessen wurden die Energieoptionen und Anpassung angepasst, damit ihr noch besser vergleichen könnt, welche Option für euch die beste Wahl ist. Des Weiteren sind Live-Streams mit Twitch, Lightstream und Streamlabs Studio direkt von eurer Xbox-Konsole möglich.

Xbox Cloud Gaming (Beta) auf PC und Mac bekommt dazu Controller Rumble und Xbox Assist heißt ab sofort Xbox Support. „Ask to join“ ist ebenfalls eine neue Funktion. Wenn ihr „Aks to join“ in einem Profil wählt, wird euer Freund benachrichtigt, dass ihr Interesse habt beizutreten. Dieser kann dann mit einer Einladung oder Nachricht antworten.

Zum Schluss gibt es noch einen neuen Abschnitt „Empfehlungen“ in den Einstellungen, mit einer Zusammenfassung der Dinge, die ihr tun könnt, um das Beste aus eurer Xbox herauszuholen. Die Empfehlungen variieren je nach Konsole und Konto und hängen von euren aktuellen Einstellungen ab. Die Empfehlung „Audio einrichten“ hilft euch zum Beispiel, eure Medien optimal abzuspielen.