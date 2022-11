The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Um diese Uhrzeit startet der Besuch im Horror-Hotel

Wir verraten euch, wann in The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me euer Besuch im Horror-Hotel beginnt.

Am Freitag erscheint The Devil in Me, der neuste Teil der Horrorspielreihe The Dark Pictures Anthology, der gleichzeitig auch das Finale der ersten Season darstellt.

In The Devil in Me verschlägt es Spieler als Mitglied einer TV-Crew in einen originalgetreuen Nachbau des Mörderschlosses von H. H. Holmes. Das Hotel entpuppt sich schnell als eine tödliche Falle, die euch von eurem gestörten Gastgeber Granthem Du’Met gestellt wird.

Wann euer Horrortrip beginnt, haben Entwickler Supermassive Games und Publisher Bandai Namco Entertainment weltweit festgelegt.

Wie die Release-Karte zeigt, wird The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me hierzulande am 18. November um 01:00 Uhr nachts spielbar sein. Also die perfekte Zeit, um ein Horrorspiel zu beginnen.

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me könnt ihr im Microsoft Store zum Preis von 39,99 Euro vorbestellen.