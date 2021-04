Xbox Series X Dashboard: Edge Browser bietet Maus- und Tastatur-Unterstützung

Wie Tom Warren von The Verge via Twitter mitteilte, besitzt der neue Microsoft Edge Browser auf den Xbox-Geräten nun eine volle Maus- und Tastatur-Unterstützung. Das Surfen auf dem Fernseher wird somit auf eurer Xbox-Konsole noch komfprtabler. Zusätzlich schrieb Tom Warren noch, dass ihr auch Google Stadia über euren Xbox Browser, mit Maus und Tastatur nutzen könnt.

Der neue Microsoft Edge Browser befindet sich momentan im Xbox Insider Proragramm in der Testphase. Wann der Browser für alle Xbox-Besitzer zugänglich gemacht wird, steht momentan nicht fest.

and yes, Stadia works with mouse and keyboard in the Edge browser on Xbox 👍 pic.twitter.com/2RRcKShSaP

— Tom Warren (@tomwarren) April 23, 2021