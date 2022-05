Xbox Series X Dashboard: Update-Hinweis nach Spielstart erscheint bald schneller

Sicher ist euch schon einmal aufgefallen, dass manchmal nach dem Start eines Spiels auf eurer Xbox-Konsole eine gefühlte Ewigkeit einfach nichts passiert. Und man weiß einfach nicht warum. Ehe dann die Meldung kommt, dass für das Spiel ein Update verfügbar ist.

Diese schier unendliche Zeitspanne der Ungewissheit hat demnächst ein Ende. Denn in der neusten Vorab-Version des Dashboards für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint diese Meldung zukünftig direkt nach dem Start eines Spiels.

Derzeit ist das „Feature“ in den Versionen für Xbox Insider im Alpha und Alpha Skip Ahead drin.

Eden Marie vom Engineering Team bei Xbox zeigt in einem kurzen Clip, wie schnell das künftig geht.

Xbox Alpha and Alpha Skip Ahead Insiders, remember when this would take fifteen seconds of head scratching while you wonder why the game closed on launch? Not anymore. You should now get a “needs an update” dialog immediately with a size calculation filled in a few seconds later. pic.twitter.com/EaLccfFf5d

— Eden Marie (@neonepiphany) May 3, 2022