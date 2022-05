Red Dead Redemption 2: Das sind die Red Dead Online Belohnungen im Mai

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Diesen Monat in Red Dead Online: 4x RDO$ in Standardrennen und vieles mehr!

Die schnellsten Reiterinnen und Reiter unter euch verdienen diese Woche in Red Dead Online satte Boni in Standard-, offenen und Zielrennen. Außerdem gibt es den ganzen Monat lang weitere Belohnungen wie Boni für Blutgeldverträge und in Free Roam Missionen.

Weiterhin könnt ihr euch ausgewählte Kleidungsstücke kostenlos abholen, und damit ein von happychrimus inspiriertes Outfit aus dem r/reddeadfashion-Subreddit nachstellen.

Die Highlights im Mai:

Kostenloses Community-Outfit , bestehend aus diesen Kleidungsstücken: den Glücksspielerhut, den schwarzen Clymene-Mantel oder die schwarze Hartman-Jacke, die weiße gemütliche Hemdbluse oder das weiße Alltagshemd, die Bandito-Hose, die abgetragenen Rodeostiefel, gewobene Pistolen-Waffengürtel und das gewobene Pistolenholster

, bestehend aus diesen Kleidungsstücken: den Glücksspielerhut, den schwarzen Clymene-Mantel oder die schwarze Hartman-Jacke, die weiße gemütliche Hemdbluse oder das weiße Alltagshemd, die Bandito-Hose, die abgetragenen Rodeostiefel, gewobene Pistolen-Waffengürtel und das gewobene Pistolenholster Kostenloses Pferdefutter : 10 klassische Haferplätzchen, 10x Pferdenahrung und 10 Äpfel

: 10 klassische Haferplätzchen, 10x Pferdenahrung und 10 Äpfel Verdient euch 10 Capitale , indem ihr jede Woche an der Nominierungsserie teilnehmt

, indem ihr jede Woche an der Nominierungsserie teilnehmt 5 Spezial-Pferdestimulanzien für den Kauf einer beliebigen Waffen-Modifikation

für den Kauf einer beliebigen Waffen-Modifikation Verdient euch die Outfits „Donau“ bzw. „Tasmane“ , wenn ihr in einer einzigen Woche in sechs beliebigen Rennen unter die ersten drei kommt

, wenn ihr in einer einzigen Woche in sechs beliebigen Rennen unter die ersten drei kommt Wiederkehrende zeitlich begrenzte Kleidung : der Dillehay-Hut und die Carver-Hose

: der Dillehay-Hut und die Carver-Hose Rabatte : 30 % auf Pistolen, Emotes, Rennpferde und Streitrösser, 50 % auf Pferdefutter, das verstärkte Lasso, Steigbügel und Stallplätze sowie 40 % auf Hosen und Röcke

: 30 % auf Pistolen, Emotes, Rennpferde und Streitrösser, 50 % auf Pferdefutter, das verstärkte Lasso, Steigbügel und Stallplätze sowie 40 % auf Hosen und Röcke Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club bis zum 6. Juni mit Prime Gaming verknüpft, erhält das Emote „Muskeln spielen lassen“, eine ausgewählte Farbvariante des doppelten Espinal-Patronengurts und eine ausgewählte Farbvariante des Windcliff-Mantels kostenlos

Die präsentierten Serien in diesem Monat sowie wöchentliche Highlights:

3. Mai – 9. Mai: Rennserie

4x RDO$ in Standardrennen, 3x Gold für offene Rennen und 5x XP in Zielrennen

Angebot über 40 % auf einen Kopfgeldjäger-Rollengegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“ für den Abschluss einer beliebigen Kopfgeldjäger-Mission

Der Abschluss von Pferdehandel bringt euch ein Angebot über 50 % Rabatt auf den Schnellreiseposten für das Lager ein

10. Mai – 16. Mai: Offene Zielrennen und Overrun

Ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Sammler-Rollengegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“ für jeden Sammler der Stufe 10

Gewinnt zwei Runden in der präsentierten Serie der Woche und gewinnt einen Bonus in Höhe von 100 RDO$

17. Mai – 23. Mai: Rennen und Shootouts

Das Emote „Yeehaw!“ für den Abschluss von 10 täglichen Herausforderungen

Absolviert zwei Händler-Verkaufsmissionen und erhaltet eine Schatzkarte für Citadel Rock

24. Mai – 30. Mai: Ausgewählte Rennen

Spielt mit eurem permanenten Trupp und erhaltet das Emote „Respektvolle Verbeugung“

Erhaltet eine ausgewählte Farbvariante des Levens-Waffengürtels, wenn ihr drei Straßensperren von Steuerbeamten zerstört

31. Mai – 6. Juni: Zielrennen und Capture-Modus

Reiter, die in einem beliebigen Rennen dieser Woche unter den besten drei landen, erhalten eine ausgewählte Farbvariante der Vaquero-Barocksporen

Wenn ihr in dieser Woche eine beliebige Broschüre kauft, werdet ihr mit einem Bonus in Höhe von 150 RDO$ belohnt

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.