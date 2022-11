Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW46/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche geben wieder zahlreiche neue Spiele ihr Debüt auf Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Gabriel’s Worlds The Adventure – 15. November 2022

Gabriel’s Worlds The Adventure im Microsoft Store kaufen.

Pentiment (Xbox Game Pass) – 15. November 2022

Pentiment für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

RWBY: Arrowfell (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. November 2022

RWBY: Arrowfell im Microsoft Store kaufen.

Somerville (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. November 2022

Somerville im Microsoft Store kaufen.

The Awakening of Mummies – 16. November 2022

The Awakening of Mummies im Microsoft Store kaufen.

Call of Duty: Warzone 2.0 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. November 2022

Figment: Journey Into the Mind (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 16. November 2022

Figment: Journey Into the Mind im Microsoft Store kaufen.

Super Chicken Jumper (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. November 2022

Super Chicken Jumper im Microsoft Store kaufen.

Goat Simulator 3 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 17. November 2022

Goat Simulator 3 im Microsoft Store vorbestellen:

In Extremis DX – 17. November 2022

In Extremis DX im Microsoft Store kaufen.

Starsand (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. November 2022

Starsand im Microsoft Store kaufen.

As Far As The Eye (Optimiert für Xbox One X) – 18. November 2022

As Far As The Eye für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 24,99 Euro)

Babol The Walking Box – 18. November 2022

Babol The Walking Box für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. November 2022

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Grapple Dog (Optimiert für Xbox Series X|S) – 18. November 2022

Grapple Dog im Microsoft Store kaufen.

Heidelberg 1693 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. November 2022

Heidelberg 1693 für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ultimate ADOM – Caverns of Chaos – 18. November 2022

Ultimate ADOM – Caverns of Chaos im Microsoft Store kaufen.