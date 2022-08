Xbox Series X: Neues SNK vs. Capcom-Spiel könnte in Zukunft passieren

Ein neues Spiel der Reihe SNK vs. Capcom könnte in Zukunft entwickelt werden. Das Interesse an einem weiteren Crossover-Kampfspiel scheinen zumindest alle Beteiligten zu haben.

In einem Interview mit VGC sagte Yauyuki Oda von SNK über die mögliche Wiederbelebung der Marke und das Interesse daran:

„Ich denke, dass alle Beteiligten auf allen Seiten, in beiden Parteien, daran interessiert sind, dies in Zukunft zu verwirklichen.“

Handfeste Pläne für ein neues Spiel gebe es aber nicht, wie Oda sagt. Zumindest habe SNK nicht mit Capcom darüber gesprochen. Es könnte höchstens als eine vage Bemerkung aufgetaucht sein. Das Poster von der diesjährigen EVO war aber sinngemäß ein erster Schritt.

„Wir haben mit niemandem bei Capcom wirklich im Detail darüber gesprochen. Es könnte als eine vage Bemerkung aufgetaucht sein. Aber wir haben eine Menge Erfahrung [mit Crossovers] mit Dingen wie Akuma und Geese in Tekken, Terry [Bogard] in Fighting EX Layer, Terry in Smash Bros. und Baiken in Samurai Showdown…“

„Aber in letzter Zeit haben wir nicht wirklich etwas mit Capcom gemacht, nicht einmal bei der Zusammenarbeit mit Charakteren. Das Poster [auf der Evo] war also in unserem Sinne der erste Schritt in die Richtung, dass so etwas vielleicht in Zukunft passieren könnte.“