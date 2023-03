Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW12/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche finden wieder einige neue Spiele ihren Weg auf Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Deceive Inc. (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. März 2023

Deceive Inc. für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Xbox Game Pass) – 21. März 2023

Superfidos (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. März 2023

Superfidos für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Island Farmer – 22. März 2023

Island Farmer im Microsoft Store kaufen.

Die Siedler: Neue Allianzen – 22. März 2023

Die Siedler: Neue Allianzen im Microsoft Store kaufen.

Super Arcade Racing – 22. März 2023

Super Arcade Racing im Microsoft Store kaufen.

Taurian Defense – 22. März 2023

Taurian Defense im Microsoft Store kaufen.

Dragon Pinball (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. März 2023

Dragon Pinball für 2,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

I dream of you and ice cream – 23. März 2023

I dream of you and ice cream für 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen

Not For Broadcast – 23. März 2023

Not For Broadcast für reduzierte 22,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 24,99 Euro)

Yello Adventures (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. März 2023

Yello Adventures im Microsoft Store kaufen.

Lila’s Tale and the Hidden Forest – 24. März 2023

Lila’s Tale and the Hidden Forest für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Overloop (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. März 2023

Overloop im Microsoft Store kaufen.

Resident Evil 4 (Xbox Series X|S) – 24. März 2023

Resident Evil 4 im Microsoft Store vorbestellen:

Steel Defier (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. März 2023

Steel Defier im Microsoft Store kaufen.

Witchcrafty – 24. März 2023

Witchcrafty für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)