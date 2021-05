Xbox Store: Publisher Suche ab sofort möglich

Ihr habt einen Lieblings-Publisher und wollt DAS eine Spiel kaufen, aber euch ist der Titel gerade entfallen? Oder ihr wollt einfach einmal schauen, was Ubisoft, Activision oder EA noch im Repertoire haben? Kein Problem mehr, denn ab sofort könnt ihr im Xbox Store auch nach diesen eure Suche starten.

They finally did it omg yesssssdd #Xbox store allowing Publisher searches pic.twitter.com/38TbwHkEL0

— Brian Cooper 🙅🏾‍♂️ (@ManifestOmenX) May 13, 2021