Mass Effect Legendary Edition: Galaxy at War Änderungen, Multiplayer vor Comeback?

Bei der Mass Effect Legendary Edition wurde der Galaxy at War Modus geändert. Der alte Multiplayer-Teil könnte zurückkommen.

Wie der Community Manager Jay Ingram von EA und BioWare in einem PlayStation-Blog-Eintrag verraten hat, wurden bei der Mass Effect Legendary Edition aufgrund des Fehlens des alten Online-Multiplayer-Teils von Mass Effect 3 einige Anpassungen am Galaxy at War Modus vorgenommen.

Im alten dritten Spiel waren zahlreiche Schlüsselmomente ausschlaggebend dafür, wie der Kampf gegen die Reaper im Finale ausfallen wird. Dafür war es auch nötig den Multiplayer-Teil zu spielen, um die „Galaktische Bereitschaft“ zu steigern.

Da dieser in der Mass Effect Legendary Edition nicht enthalten ist, mussten an dem System einige Änderungen vorgenommen werden. So sollte man mehr Aufgaben innerhalb der Trilogie erledigen, um sich auf den finalen Kampf im dritten Teil vorzubereiten.

Jay Ingram sagte dazu auch: „Wenn ihr nur Mass Effect 3 spielt, dann muss man so ziemlich jede Option in dem Spiel nutzen, um ein Ende erhalten zu können, dass nicht in massiven galaktischen Verlusten mündet.“

Gleichzeit wurden allerdings auch Änderungen am Moral-System des zweiten Teils vorgenommen, um die Erreichbarkeit von Schlüsselmomenten gegenüber dem Original zu erleichtern. Da die Entscheidungen des Spielers hierbei auch Auswirkungen auf den dritten Teil haben, beeinflusst das auch indirekt die Galaktische Bereitschaft im Finale der Mass Effect Legendary Edition.

Alle Fans des Multiplayers müssen aber nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, denn wie der Projektleiter Mac Walters in einem Interview mit CNET angeführt hat, wird man sich ansehen wie ihr Produkt ankommt: