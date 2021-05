Mass Effect Legendary Edition: Mehrspielermodus-Enthüllung bei EA Play Live möglich

Der Entwickler BioWare hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass durchaus die Möglichkeit besteht nach der Veröffentlichung einen Mehrspielermodus in Mass Effect Legendary Edition für Mass Effect 3 hinzuzufügen.

Zu diesem Thema hat sich @Shpeshal_Ed kurz auf Twitter zu Wort gemeldet. Er behauptet, dass die Chancen für eine Vorstellung des Mehrspielermodus während des EA Play Live-Events sehr gut stehen. Der Kommentar bezieht sich höchstwahrscheinlich auf eine Aussage von Mac Walters, dem Projektleiter bei BioWare.

Just received word that there's a pretty good chance the multiplayer for Mass Effect 3 in the Legendary Edition will be revealed/announced at EA Play

— Nick (@Shpeshal_Nick) May 21, 2021