Mass Effect Legendary Edition: Framerate-Test für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Der Tech-Kanal Digital Foundry hat sich die Mass Effect Legendary Edition zur Brust genommen und alle drei Next Gen-Maschinen auf Framerate und Auflösung getestet.

Das Spiel bietet ab PlayStation 4 Pro und Xbox One X bis hin zur Xbox Series X|S und PlayStation 5 einen Quality- und Performance-Modus an. Im Video von Digital Foundry konzentrieren sich die Kollegen ausschließlich auf die Next Gen-Hardware.

Im Quality-Modus liefern die PS5 und Xbox Series X eine native 4K Auflösung mit 60 FPS. Verglichen zur Xbox Series S welche zwar auch eine native 4K Auflösung bietet aber nur 30 Bilder pro Sekunde darstellen kann.

Von den drei Next Gen-Konsolen bietet die Xbox Series X die meiste „Horsepower“. Was bedeutet, dass dort die Mass Effect Legendary Edition mit butterweichen 4k/60 FPS läuft. Auf der PlayStation 5 fällt hier und da die Bildwiederholrate auf 50 FPS ab. Vor allem in der Eröffnungskampfszene und später in der Stadt. In einigen Cutscenes fallen die FPS sogar auf 40 ab. Das ist zwar nur kurz und in Zwischensequenzen nicht sonderlich störend. Aufgefallen ist es den Jungs und Mädels von Digital Foundry dennoch.

Die Xbox Series S hält im Großen und Ganzen ihre 30 Bilder pro Sekunde in der nativen 4K Auflösung aber auch hier fallen die Frames teilweise bis in die Zwanziger ab. Wieder betroffen sind die Areale um die Eröffnungskampfszene und später die Stadt.

Ganz anders performen die Konsolen im Performance-Modus. Kommen wir zuerst zur Series X. Diese bietet als Einzige der drei Next Gen-Konsolen 120 FPS an. Die Auflösung wird hier auf 1440p reduziert. Allerdings sind die 120 FPS alles andere als stabil. Teilweise fällt die Bildwiederholrate bis auf 80 FPS ab. Besonders in Szenen wo es viel Action gibt oder auch in der Stadt kann die Xbox Series X die 120 FPS nicht halten. In der Open World und in kleineren Kämpfen sind die 120 FPS jedoch stabil.

Die PlayStation 5 hat im Performance-Modus nur 60 FPS mit einer Auflösung von 1440p. Die 60 FPS werden aber sehr stabil gehalten. Im Vergleich zum Quality-Modus, wo die Framerate wie schon erwähnt ab und zu fällt, bleibt sie im Performance-Modus sehr fix.

Und zu guter Letzt die Xbox Series S. Diese bietet im Performance-Modus auch 60 FPS mit einer Auflösung von 1440p an. Diese werden auch sehr stabil gehalten. Es gibt hier und da zwar kleinere Drops aber die sind sehr marginal und fallen bei einem TV oder Monitor mit einer Variable Refresh Rate kaum ins Gewicht. Aber auch ohne VRR sollten sie kaum wahrgenommen werden. Wir reden hier von einem Framerate-Einbruch von 2 bis 5 FPS.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mass Effect Legendary Edition sehr solide auf allen drei Next Gen-Maschinen performt. Am besten auf der Xbox Series X mit bis zu 120 Bildern die Sekunde. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Spiel noch auf der alten Unreal Engine 3 basiert, welche für das Remaster aufgebohrt wurde.

Das komplette Video könnt ihr euch hier anschauen: