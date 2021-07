Xboxdynasty: Freunde Freitag mit der Community rund um Rennspiele

Wie bereits in der Vorwoche, gilt auch heute wieder der Freunde Freitag. Diesmal möchten wir all diejenigen zusammen führen, die sich viel mit dem Lenken von pfeilschnellen Karossen beschäftigen.

Wer von euch also gerne das ein oder andere Rennen absolviert und sich mittlerweile nicht mehr durch die KI herausgefordert fühlt, ist nun herzlichst eingeladen sich passende Rennkumpanen zu suchen und so eigene Xboxdynasty Community Rennen zu veranstalten. Ob ihr nun Forza Horizon, Forza Motorsport, Need for Speed, Assetto Corsa oder sonstiges bevorzugt, werdet ihr sicherlich die richtigen Leute für eure Rennen finden.

Vielleicht findet ihr euch sogar in mehreren Titeln zusammen. Also schreibt wieder in die Kommentare, wie viele Leute ihr für welches Spiel sucht und was ihr gerne veranstalten würdet. Denkt unbedingt daran, eure Gamertags dazu zuschreiben.

Weiterhin empfehlen wir euch dem Xboxdynasty Club auf Xbox LIVE beizutreten, um weitere Spieler zu treffen und euch auszutauschen.

Viel Spaß bei der Suche und bei den gemeinsamen Rennen!