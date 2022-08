XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt eine Xbox Series X-Konsole und mehr zum World of Warships: Legends-Geburtstag

Autor:, in / XboxDynasty

World of Warships: Legends feiert Geburtstag und ihr bekommt die Geschenke. Mit dabei eine Xbox Series X-Konsole, exklusive World of Warships: Legends-Hängematten und noch mehr!

Wargaming feiert mit euch, der XboxDynasty Community, drei Jahre World of Warships: Legends und verlost unter allen Mitgliedern eine Xbox Series X-Konsole.

Der zweite und dritte Platz erhält eine exklusive World of Warships: Legends -Hängematte (Bilder folgen) und alle Leser von XboxDynasty, die zum ersten Mal in World of Warships: Legends abtauchen wollen, können einen exklusiven Invite-Code nutzen, um zahlreiche Inhalte freizuschalten.

Drei Jahre World of Warships: Legends

Der 12. August markiert den dritten Jahrestag der Veröffentlichung von World of Warships: Legends. Um das zu feiern, gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten im Spiel.

Die Kapitäne bekommen ein Jubiläumsgeschenk, können an einem speziellen Web-Event teilnehmen, erhalten eine beträchtliche Erhöhung der Boni für den ersten Sieg und die Rückkehr des letztjährigen Arpeggio of Blue Steel steht ebenfalls auf dem Programm: Eine Ars Nova-Kollaboration, bei der es jede Menge Ingame-Gegenstände zu ergattern gibt.

Außerdem werden zwei neue Projekte vorgestellt, die das Angebot des Büros erweitern: Ein Projekt zum Jubiläum, das den bedeutenden Ereignissen des letzten Jahres gewidmet ist, und ein weiteres Projekt, das sich um den legendären französischen Kreuzer Colbert dreht.

World of Warships: Legends Freischaltcode

Damit alle Leser und Mitglieder von XboxDynasty, die zum ersten Mal in World of Warships: Legends abtauchen möchten, ordentlich was zu feiern haben, können sie ab sofort einen exklusiven Freischaltcode nutzen, um bei ihrer Neuanmeldung einige Extras freizuschalten.

Zerstörer Smith (USA) (Tier 2)

Fünf Tage Premiumspielzeit

20 Geburtstagstarnungen

X5 T2 Booster

Und hier ist auch schon der exklusive XboxDynasty-Code, der bis zum 01. September 2022 maximal 200.000 Mal auf der Xbox oder PlayStation bei jeder Neuregistrierung eingelöst werden kann:

6QDG8HT95Q

Und so löst ihr den Code ein:

World of Warships: Legends kostenlos herunterladen

Neuen Account erstellen

Bei der Accounterstellung auf „Haben Sie einen Invite-Code?“ klicken

Den Code 6QDG8HT95Q eingeben

eingeben EULA Akzeptieren und auf geht’s

World of Warships: Legends Xbox Series X Gewinnspiel

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welches Xbox-Spiel ihr zuerst auf eurer neuen Xbox Series X-Konsole spielen würdet und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Preise:

Platz: Xbox Series X-Konsole Platz: World of Warships: Legends Hängematte Platz: World of Warships: Legends Hängematte

Teilnahmeschluss ist der 28. August 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem könnt ihr eure Gewinnchancen auf unseren sozialen Kanälen verbessern:

Jetzt auf facebook.com/xboxdynasty mitmachen

Jetzt auf twitter.com/xboxdynasty mitmachen

Jetzt auf youtube.com/xboxdynasty mitmachen

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht euch auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück und drückt euch ganz feste die Daumen.