XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt einen von fünf Endzone Codes

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel verlosen fünfmal das Spiel Endzone – A World Apart: Survivor Edition für Xbox.

Das Endzeit-Aufbauspiel auf dem großen Bildschirm! Endzone – A World Apart: Survivor Edition ist für Xbox Series X/S verfügbar und wir von XboxDynasty verlosen fünf Codes zum Spiel!

Das Gewinnspiel wird dabei wieder aufgeteilt, wobei ihr in der kommenden Woche zwei der fünf Codes direkt im Live-Stream von XboxDynasty gewinnen könnt. Details zum Twitch-Gewinnspiel folgen nächste Woche in einer weiteren Meldung. Am besten folgt ihr uns aber jetzt schon auf twitch.tv/xboxdynasty.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel auf XboxDynasty teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, warum ihr unbedingt Endzone: A World Apart: Survivor Edition auf eurer Xbox spielen möchtet – und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Teilnahmeschluss ist der 29. Mai 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem werdet ihr mit etwas Glück vielleicht die Möglichkeit haben eure Gewinnchancen via Twitter, Facebook und mehr zu verbessern.

Behaltet dazu einfach unsere Kanäle im Auge:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Die Konsolenversion des postapokalyptischen Survival-City-Builders Endzone – A World Apart ist digital im Microsoft Store für 49,99 € verfügbar und enthält das Basisspiel sowie die Erweiterung „Prosperity„. Zum Launch gibt es für Xbox-Spieler einen Rabatt von 10,- Euro.