XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt nur heute Call of the Wild Mississippi Acres Preserve DLC

Macht mit beim neuen Xboxdynasty Gewinnspiel und gewinnt nur heute Call of the Wild Mississippi Acres Preserve.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit bei einem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel den DLC Call of the Wild Mississippi Acres Preserve zu gewinnen. Der DLC-Code wurde von XboxDynasty User @Hey-Iceman für eine Verlosung bereitgestellt, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Hinterlasst einen Kommentar und sagt uns, in welcher Region ihr gerne einmal in einem Videospiel auf die Jagd gehen möchtet.

Einsendeschluss ist der 21. Juni 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht hier auf Xboxdynasty über ihren Gewinn informiert.

Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel.

Hinweis: Für das Spielen von Call of the Wild Mississippi Acres Preserve DLC ist das Hauptspiel theHunter: Call of the Wild nötig, das derzeit im Xbox Game Pass verfügbar ist.