Xboxdynasty: Gewinnspiel mit The Elder Scolls Collection Blackwood

In einem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel könnt ihr diesmal die The Elder Scolls Online Collection Blackwood gewinnen.

Es gibt Sachen, da sind selbst wir nach so vielen Jahren immer wieder überrascht und wir sind sehr glücklich darüber, dass so viele Leser und User von Xboxdynasty sich bei uns melden und etwas zurückgeben möchten!

So hat uns auch Xboxdynasty User @Tiranon mit einer Version von The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood inklusive Vorbestellerbonus-Code für ein neues Gewinnspiel beglückt.

Wir bedanken uns herzlich für diese tolle Aktion bei Thomas und freuen uns in einem weiteren Gewinnspiel diese Collection mit allen Extras und dem kostenlosen Upgrade auf die Xbox Series X/S-Version verlosen zu dürfen.

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood CE ist die ultimative Elder Scrolls-Erfahrung und beinhaltet exklusive Sammelgegenstände, das Grundspiel und alle Kapitel: Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset und Morrowind. Die Bonus-Spielinhalte sind unter anderem: Schlachtfeld-Nachtmahrsenche als Reittier, Juwelenbefiederte Sepnatter als Begleiter, temperamentvolles Zauberbuch als Andenken, Monturstil des Totenländer-Gladiators und mehr.

So einfach nehmt ihr Gewinnspiel teil:

Postet in den Kommentaren, direkt unter dieser Gewinnspiel-Meldung, welches The Elder Scrolls-Kapitel euch aus der Collection am meisten interessiert, also Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset oder Morrowind?

Einsendeschluss ist der 04. Juli 2021 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht hier auf Xboxdynasty über ihren Gewinn informiert. Achtet darauf, dass ihr @MuddaTui hier auf Xboxdynasty zu eurer Freundesliste hinzufügt oder aber ihre Freundesanfrage entgegennehmt, damit sie euch mit einer privaten Nachricht kontaktieren kann, um Verzögerungen zu vermeiden.

Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen Xboxdynasty Gewinnspiel!