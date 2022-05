XboxDynasty: Road to 100.000 News Gewinnspiel mit riesiger Crypto-Edition

Unglaublich, aber wahr! Wir von XboxDynasty steuern auf die 100.000 News-Marke zu und können gar nicht glauben, dass wir diesen Meilenstein schon bald knacken werden.

In Vorbereitung auf diese Feierlichkeiten möchten wir mit euch zusammen ein Gewinnspiel veranstalten und eine Destroy All Humans! Crypto-137 Xbox Edition im Wert von 399,99 Euro (UVP) verlosen.

Diese Edition ist wirklich riesig und der komplette Inhalt ein absolutes Highlight!

Ein echter Hingucker ist dabei die Crypto-137-Figur mit einer Höhe von ca. 60 cm, aber auch der Crypto-Rucksack und die vielen liebevoll gestalteten Extras wissen zu überzeugen. In jedem Fall könnt ihr hier eine Sammleredition gewinnen, die eure Gamer-Freunde neidisch aus der Wäsche gucken lassen wird.

Die Teilnahme wird dabei wie folgt aufgeteilt und am Ende kann es nur einen glücklichen Crypto-Gewinner geben!

Hinweis: Wer bei allen Gewinnspiel-Möglichkeiten mitmacht, kann dadurch seine Gewinnchancen verbessern. Das Gewinnspiel endet auf allen Kanälen, sobald die 100.000 News-Marke von XboxDynasty geknackt wurde.

Teilnahme auf Xboxdynasty.de:

Beispiel: Ihr sammelt von heute bis zum Gewinnspielende 5000 XD-XP, dann bekommt ihr fünf weitere Lose für die Auslosung. Mit eurem Kommentar und den 5000 XD-XP landet euer Username somit schon sechsmal im Gewinnspieltopf.

Teilnahme auf Twitter:

Abonniert den Xboxdynasty Twitter Kanal, liked und retweetet die Gewinnspielmeldung und markiert in einer Antwort eine(n) Freund(in).

Teilnahme auf Facebook:

Abonniert den Xboxdynasty Facebook Kanal, liked die Gewinnspielmeldung und markiert in einer Antwort eine(n) Freund(in).

Teilnahme auf YouTube:

Abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal und kommentiert das verlinkte Video.

Teilnahme auf Twitch:

Lasst ein Follow beim Xboxdynasty Twitch-Kanal da. Schaut euch die Live-Streams der nächsten Wochen auf twitch.tv/xboxdynasty an und postet !dynasty in den Chat.

Teilnahmeschluss ist an dem Tag, sobald die 100.000 News-Marke von XboxDynasty geknackt wurde. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschlands übernommen. Der Gewinner wird via Privatnachricht bzw. als Antwort auf seine Teilnahme über seinen Gewinn informiert.

Das gesamte Xboxdynasty Team drückt euch auch bei diesem Gewinnspiel wieder die Daumen.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Lesern, Usern und treuen Mitgliedern herzlich bedanken. Ohne euch wäre dieser Erfolg niemals möglich!

Eure Begeisterung für Videospiele, Entertainment, Xbox und XboxDynasty spornt uns jeden Tag an unser Bestes zu geben. Wir danken für euer Vertrauen und sehen eure Teilnahme an XboxDynasty ganz sicher nicht als selbstverständlich an. (Haben wir nie – und werden wir auch nie.) Wir möchten euch einfach nur wissen lassen, dass wir euch zu schätzen wissen und uns über jeden Beitrag von euch freuen.

Ebenso möchten wir uns bei allen im Team bedanken, die täglich so fleißig im Hintergrund an dieser Seite arbeiten. Ein Dank geht auch an alle ehemaligen Mitarbeiter raus, da wir ohne euch niemals so weit gekommen wären. Auch, möchten wir uns bei unseren Partnern bedanken, die uns immer ihr Vertrauen geschenkt haben und uns unterstützen, um diese Seite für euch interessanter zu machen.

Zu guter Letzt geht unser Dank an unsere Familien und Angehörigen, die oftmals auf uns verzichten mussten, damit wir diese Seite so gut es geht aktuell halten können. Egal, ob Feiertag oder langes Wochenende, Geburtstage oder besondere Veranstaltungen, für uns als ‚Onliner‘ gibt es keine freien Tage und sind durchgehend erreichbar, was besonders von den engsten Angehörigen nicht immer mit Begeisterung aufgenommen wird. Genauso wie manche News-Themen, Kommentar, Kolumne oder ähnliches.

Für die Zukunft hoffen wir, dass wir euch als treue Leser, User und sogar Freunde weiterhin auf dieser Seite begrüßen und mit den neuesten Themen versorgen dürfen.

Ein ganz großer Dank vom ganzen Herzen an euch alle,

euer XboxDynasty Team.