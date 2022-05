XboxDynasty: Gewinnspiel: Gewinnt einen von sieben Remote Life Codes

Autor:, in / XboxDynasty

In einem neuen XboxDynasty Gewinnspiel verlosen wir siebenmal das Spiel Remote Life für Xbox.

Remote Life ist für Xbox Series X/S zu einem Preis von 17,99 Euro verfügbar, unterstützt Smart Delivery und erinnert an alte Shoot’em Up-Klassiker. In Zusammenarbeit mit Ratalaika Games S.L. verlosen wir von XboxDynasty sieben Codes zum Spiel!

Das Gewinnspiel wird dabei wieder aufgeteilt, wobei ihr mehr Chancen auf den Gewinn habt, wenn ihr bei allen Teilnahmemöglichkeiten mitmacht.

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel auf XboxDynasty teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welches Shoot’em Up ihr in euer Herz geschlossen habt – und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil.

Teilnahmeschluss ist der 05. Mai 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem werdet ihr mit etwas Glück die Möglichkeit haben eure Gewinnchancen via Twitter, Facebook und mehr zu verbessern.

Behaltet dazu einfach unsere Kanäle im Auge:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!