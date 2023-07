Verstappen-Etappen

Neues Jahr, neues F1-Spiel, das ist so vorhersehbar wie die derzeitige Übermachtposition von Max Verstappen in der Formel 1. So spürt man bei der von Codemasters konzipierten Reihe hin und wieder ein bisschen Materialermüdung, kann man bei der jährlichen Taktung doch auch kaum revolutionäre Neuerungen erwarten.

Aber manchmal, wenn ein Team nach und nach die richtigen Upgrades ins Auto einbaut, kommt man doch an einen Punkt, an dem plötzlich alles stimmt und man der Konkurrenz geradezu davonbraust. Und genau so fühlt sich F1 23 in vielen Belangen an.

Egal ob Verbesserungen bei der Steuerung, vorrangig für alle, die sich gerne ihren Xbox Controller schnappen und trotzdem Vollgas geben können möchten, oder die Erneuerung des Story Modes „Braking Point“, dieses Jahr glückt den Entwicklern eine ganze Menge.

In diesem Testbericht zeigen wir euch die Höhen und die Tiefen, die Schikanen und die langen Geraden, die euch in F1 23 erwarten.