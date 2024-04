63 Days: Echtzeit-Taktikspiel zum Warschauer Aufstand

Destructive Creations kündigt 63 Days mit einem ersten Trailer an. Das Echtzeit-Taktikspiel in der Iso-Perspektive wird voraussichtlich im Jahr 2024 zeitgleich für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4|5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Ich gehöre der ersten Generation an, die nach 123 Jahren ausländischer Besatzung in ein freies Polen hineingeboren wurde. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat mich meiner Familie, meiner Heimat und meiner Zukunft beraubt. Wir sind wütend, müde, aber geeint. Es juckt uns in den Fingern, etwas zu tun, um wieder ein gewisses Maß an Kontrolle über unser Leben zu erlangen. Meine Kameraden und ich haben das Gefühl, dass wir nur eine Wahl haben: Rache nehmen und die Unabhängigkeit unserer Stadt und unseres Landes zurückgewinnen oder bei dem Versuch sterben.

Die Chancen stehen überwältigend schlecht für uns. Wir sind wie Brüder und Schwestern, ermutigt durch unseren Kampfgeist, verlassen uns auf unseren Verstand, unsere Heimlichkeit und unsere Teamarbeit. Aber wird das alles ausreichen?

In 63 Days geht es um Brüderlichkeit und den Kampf um die Wiedererlangung der Unabhängigkeit im 1944 besetzten Warschau, Polen, trotz überwältigender Chancen.

Trotz des Schauplatzes handelt es sich um eine universelle Geschichte, die die menschlichen Auswirkungen des Krieges aus der Sicht normaler Menschen zeigt, deren Leben mit dem Ausbruch des Krieges aus den Fugen geraten ist.

Es ist ein isometrisches Echtzeit-Taktikspiel, das in die Fußstapfen von Destructive Creations‘ früherer Veröffentlichung War Mongrels tritt und auf dessen Spielmechanik aufbaut.

Jeder, der das taktische Spiel mit der bewährten Formel einer hochwertigen Grafik, neuen Gameplay-Elementen und Musik des legendären Adam Skorupa spielen möchte, kann bereits die geschlossene Demoversion des Spiels ausprobieren, indem er sich hier registriert. Eine offene, erweiterte, öffentliche Demo wird in einigen Wochen ebenfalls verfügbar sein.