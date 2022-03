A Space for the Unbound: Adventure für Xbox Series X|S und PlayStation 5 angekündigt

Autor:, in / A Space for the Unbound

Neben Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC wird A Space for the Unbound auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Im Zuge der Veröffentlichung eines neuen Trailers zum narrativen Adventure A Space for the Unbound haben die beiden Publisher PQube und Toge Productions sowie Entwickler Mojiken Studio bekannt gegeben, dass der im Indonesien der 90er Jahre angesiedelte Titel auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird.

Zuvor war A Space for the Unbound bereits für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC angekündigt. Alle Versionen sollen zeitgleich zu einem noch unbekannten Termin in diesem Jahr erscheinen.

Bei A Space for the Unbound handelt es sich um ein narratives Adventure, das im ländlichen Indonesien der 90er Jahre angesiedelt ist. Die Teenager Atma und Raya, die beide über übernatürliche Kräfte verfügen, treten nach dem Ende der Schulzeit eine Reise der Selbstfindung an. Die Überwindung von Angstzuständen, Depressionen sowie zwischenmenschliche Beziehungen stehen dabei im Vordergrund.

Mithilfe ihrer Kräfte können die beiden Protagonisten zwischen der realen und surrealen Welt wechseln und in die Gedanken und Erinnerungen der Stadtbewohner eintauchen. Diese Fähigkeit hilft dabei, einige mysteriöse Geheimnisse aufzuspüren und Rätsel zu lösen, die sich seit geraumer Zeit in der Gegend aufgetan haben.