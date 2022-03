The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Starbesetzung bekannt gegeben

The Dark Pictures: Devil in in Me wird dieses Mal von einem Oscar nominierten Hollywood Star besetzt.

The Dark Pictures Anthology ist bekannt für berühmte Schauspieler in ihren Spielen. Mit dabei waren schon Shawn Ashmore, Will Poulter und zuletzt Ashley Tisdale.

Im neusten Teil von The Dark Pictures Anthology wird auch dieses Mal ein Hollywoodstar sein, das gab Supermassive Games auf Twitter bekannt. In The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me wird Jessie Buckley einen Charakter namens Kate Wilder spielen, aber es ist nicht bekannt, welche Rolle diese Figur im Spiel genau übernehmen wird. Ein Veröffentlichungstermin gibt es aktuell ebenfalls noch nicht.

Der fünfte Teil wird der letzte Teil sein, womöglich aber nur der letzte der ersten Staffel, denn es wurden Markenanmeldungen gefunden, die auf eine zweite Staffel hinweisen könnten. Hierbei handelt es sich aber nicht um offizielle Informationen.

Gleichzeitig arbeitet das Studio an ihrem neuen Projekt The Quarry, welches diesen Juni erscheinen wird.