In drei neuen Videos könnt ihr euch das Gameplay aus dem Adventure Aery – Path of Corruption auf der Xbox Series X anschauen.

In Aery – Path of Corruption spielt ihr ein Geist in Form eines Vogels und fliegt durch die schönen, großen und verschiedenen Ebenen, die die Zukunft des Protagonisten erzählen. Eure Aufgabe ist es, die Erinnerungsscherben in den Ebenen zu finden. Nur mit diesen Scherben gelangt ihr zur nächsten Ebene und könnt dadurch dem Protagonisten zu einer guten Zukunft verhelfen.

Aery – Path of Corruption | Gameplay Part 1

Aery – Path of Corruption | Gameplay Part 2

Aery – Path of Corruption | Gameplay Part 3

Aery – Path of Corruption erhaltet ihr für 9,99 Euro im Microsoft Store.

