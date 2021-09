Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases: Legendärer Detektiv geht auf Xbox auf Spurensuche

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases ist mit einem neuen Mordfall ab sofort für Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.

Entdeckt in Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases die frühen Fälle des legendären Detektivs Hercule Poirot.

In seinen frühen Jahren als Detektiv wird Hercule Poirot von der einflussreichen Familie Van den Bosch zu einem Empfang eingeladen. An diesem Tag soll die Verlobung ihrer Tochter bekannt gegeben werden. Doch als ein Schneesturm über die Stadt hereinbricht und alle Gäste im Herrenhaus gefangen hält, nehmen die Spannungen unter den Anwesenden zu. Und das fröhliche Ereignis steht bald im Schatten eines Mordes an einem der Gäste.

Poirot befindet sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und beginnt sofort mit seinen Ermittlungen. Welche verborgenen Geheimnisse und tödlichen Rivalitäten wird er zutage fördern?

Features

Feiert ein Wiedersehen mit dem legendären Detektiv, auf den ein ganz neuer Mordfall wartet.

Spielt als Hercule Poirot in seinen frühen Detektivjahren, als er sein Können noch unter Beweis stellen musste.

Löst einen komplexen Mordfall, bei dem jeder etwas zu verbergen hat.

Entdeckt, was sich hinter dem trügerischen Anschein der Familie Van den Bosch verbirgt.

Befragt alle Verdächtigen und erhaltet wichtige Informationen von ihnen, ohne dass sie es bemerken.

Beobachtet alle verdächtigen Verhaltensweisen und deckt die dunklen Geheimnisse und Rivalitäten der Oberschicht auf.

Erkundet ein prächtiges Haus voller verborgener Geheimnisse. Es gibt mehr als nur den Mörder zu entdecken.

Nutzt euer Kombinationsvermögen und verknüpft die Hinweise in eurer Mindmap.

Hier könnt ihr den Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases Launch Trailer anschauen: