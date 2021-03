Age of Empires 4: Fan Preview-Livestream am 10. April

Autor:, in / Age of Empires 4

Der Age of Empires Fan Preview-Livestream startet am 10. April 2021 und hat einige Besonderheiten für alle PC-Spieler parat.

Am 10. April um 18:00 Uhr findet die Age of Empires: Fan Preview statt. Euch erwarten brandneue Informationen rund um Age of Empires 4 sowie zu den Definitive Editions von Age of Empires auf dem PC mit spannenden Einblicken zu Gameplay, Zivilisationen, Kampagne und vielem mehr.

Age of Empires: Fan Preview: Am 10. April um 18:00 Uhr startet der PC-Livestream rund um die Age of Empires Definitive Editions, Age of Empires 4 und die Age-Community. Die Liveshow gibt es über AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live und den Xbox YouTube-Channel zu sehen. Auf euch wartet spannender neuer Content, frisches Gameplay, Einblicke in die Zivilisationen und Kampagne sowie die ein oder andere Überraschung. Eine Woche später finden weitere Feierlichkeiten statt auf AgeofEmpires.com.