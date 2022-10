Age of Empires IV: Neuer Teil erscheint auch für Xbox

Wie wir gestern bereits berichtet haben, erscheinen Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires IV für Xbox. Age of Empires II: Definitive Edition wird bereits am 23. Januar 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel wird dazu vom ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar und auch via Xbox Cloud Gaming spielbar sein.

Age of Empires für Xbox setzt dabei auf eine komplett überarbeitete Controller-Steuerung. Wem das nicht reicht, der kann problemlos Maus & Tastatur an der Konsole anschließen. Crossplay ist ebenfalls mit von der Partie und kann auf Wunsch deaktiviert werden.

Emma Bridle, Director of Customer Voice, World’s Edge verkündet: „Age of Empires ist in den letzten 25 Jahren gewachsen und gediehen, weil Spieler auf der ganzen Welt Kampagnen erobert haben, in Scharmützeln erfolgreich waren und den Mehrspielermodus gemeistert haben. Wir stellen unsere Spieler in den Mittelpunkt unseres Handelns und hören genau darauf, was sie uns sagen. Nachdem wir also den Wunsch nach einem Xbox-Konsolendebüt für Age of Empires gehört haben, haben wir auf euch gehört und zugestimmt!“ „2022 war ein unglaubliches Jahr für Age of Empires mit über 25 Spiel-Updates, mehr als 15 In-Game-Events (mit hervorragenden Belohnungen) und über 14.000 erstellten und veröffentlichten Mods. Die Age of Empires-Community wächst und gedeiht weiter.“ „Wir wussten, dass es eine gewaltige Aufgabe war, die Komplexität von RTS auf die Xbox-Konsolen zu bringen, und dass wir diese Aufgabe sorgfältig und durchdacht angehen mussten. Das Team hat hart daran gearbeitet, ein Spielerlebnis zu schaffen, das sich nicht nur mit einem Controller gut anfühlt, sondern den Spielern auch beibringt, wie man auf der Xbox spielt. Ein neues Tutorial, das speziell für die Controller-Eingabe entwickelt wurde, und eine neue Benutzeroberfläche für die Konsole werden den Spielern den Einstieg erleichtern. Außerdem haben wir eine neue Spiel-KI eingebaut, die das Ressourcenmanagement in einem Strategiespiel effizient und intuitiv macht.“

Was euch die Age of Empires II: Definitive Edition zu bieten hat, erfahrt ihr hier.