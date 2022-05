AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative: Somnium-Elemente und zusätzliche Charaktere vorgestellt

Spike Chunsoft, Inc. stellt neue Somnium-Gameplay-Elemente und drei zusätzliche Charaktere vor, die im kommenden AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative auftreten werden.

Die Fortsetzung des erfolgreichen Abenteuerspiels von 2019 erscheint am 24. Juni 2022 in Nordamerika und am 8. Juli 2022 in Europa auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows 10 und Steam.

Ein genauerer Blick auf Somnium: Auf der Suche nach Hinweisen in der Traumwelt

Das Spielsystem besteht aus „Investigation“ und „Somnium“. Der „Investigation“-Teil findet in der realen Welt statt. Hier untersuchen die Spieler Tatorte und hören sich Zeugenaussagen an. Im „Somnium“-Teil betreten die Spieler die Traumwelten von Verdächtigen und Hauptzeugen.

Während eines Somniums haben die Spieler eine begrenzte Zeit, um tief in den Erinnerungen der Personen nach der Wahrheit zu suchen. Aiba und Tama erscheinen in menschlicher Gestalt und unterstützen ihre Agenten, indem sie die Traumwelt erkunden und neue Hinweise aufdecken.

Ein Somnium basiert einzigartig auf den Erinnerungen des Psync-Subjekts, so dass jede Traumlandschaft völlig anders ist. In der Fortsetzung werden neue Unterwasser- und Luft-Somnia eingeführt, die es den Spielern ermöglichen, noch vielfältigere Welten zu erleben.

Somnia bestehen aus mehreren Ebenen und „mentalen Schlössern“, die entriegelt werden müssen, um die nächste Ebene zu erreichen. Je nach Somnium gibt es mehrere Möglichkeiten, die mentalen Schlösser zu entfernen, sodass die Geschichte je nach der verwendeten Methode unterschiedlich verlaufen kann.

Um eine mentale Sperre zu entfernen, müssen die Spieler verschiedene Objekte untersuchen und auf sie einwirken, aber jede Aktion verbraucht eine bestimmte Zeit. Da sie nur sechs Minuten Zeit haben, um ein Somnium abzuschließen, müssen die Spieler die verbleibende Zeit berücksichtigen und jede Aktion sorgfältig auswählen. Während einer Aktion fließt die Zeit mit normaler Geschwindigkeit. Bleibt man stehen, vergeht die Zeit langsamer.

Somnium „Schlüssel“ und „Bewusste Antikörper“

Schlüssel: In einem Somnium gelten der gesunde Menschenverstand und die Gesetze der realen Welt nicht, sondern es gibt „Schlüssel“ oder Regeln, die auf dem Bewusstsein und den Erinnerungen der Psync-Person basieren.

Sobald die Schlüssel enthüllt sind, wird es einfacher, die Handlungen und Entscheidungen, die in diesem Somnium getroffen werden müssen, einzugrenzen. Anfänglich sind die meisten Schlüssel verborgen, aber wenn Sie das Somnium erforschen und zu verstehen beginnen, werden Schlüssel enthüllt.

Bewusste Antikörper: Ein Bewusstseins-Antikörper ist die Wachsamkeit des Psync-Subjekts, das im Somnium verkörpert ist. Bewusste Antikörper blockieren den Zugang zu wichtigen Informationen und reduzieren, wenn sie berührt werden, die Zeit, die man sicher in einem Somnium bleiben kann.

Neue Charaktere

Gen

Amame

Shoma