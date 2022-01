Alfred Hitchcock: Vertigo: Charakter der Julia im Trailer vorgestellt

Im Psycho-Thriller-Spiel Alfred Hitchcock: Vertigo ermitteln die Spieler im Unfall des Schriftstellers Ed Miller und erleben die Geschichte so aus einer ganz eigenen Perspektive.

Nachdem Sheriff Nick Reyes zuletzt in einem Trailer ermittelt hatte, stellen Microids und Pendulo Studios jetzt mit Julia einen weiblichen Charakter vor.

Für PC via Steam ist Alfred Hitchcock: Vertigo bereits erhältlich. In diesem Jahr folgen mit Xbox Series X|S und Xbox One weitere Plattformen.